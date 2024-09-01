Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко здобув другу бронзову медаль на Паралімпійських іграх

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Загалом з Полтавської області на Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів

Представник Полтавщини Євгеній Богодайко здобув ще одну «бронзу» для України. Це його друга медаль на Паралімпіаді у Парижі. Цього разу змагався у плаванні на 100-метрівці брасом (клас SВ6).

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який привітав параатлета.

— Наші спортсмени — приклад стійкості, витривалості й сили духу. Вболіваємо за кожного і кожну! – написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, учора параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко учора виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.

Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.