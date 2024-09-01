Захисник України з Кременчука Іван Балацький отримав нагороду від міністра оборони

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Боєць 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ кременчужанин Іван Балацький отримав відзнаку міністра оборони України «Хрест сил територіальної оборони».

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА на своєму Телеграм-каналі.

— Іван Балацький — громадський діяч та волонтер. Учасник Революції Гідності. Підчас сутичок на майдані отримав поранення. Брав безпосередню участь в АТО на території Донецької і Луганської областей. На захист України від ворогів воїн став із перших днів повномасштабного вторгнення. Має орден «За мужність» III ступеня. Активно займається національно-патріотичним вихованням молоді. Є ініціатором проєкту адаптації після війни для ветеранів та ветеранок й фотопроєкту «Янголи в камуфляжі». Член Громадської ради при Полтавській ОВА та Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Полтавській ОВА, — йдеться у повідомленні.

Нині Іван Балацький боронить країну від російських окупантів на Донецькому напрямку.