У Семенівській громаді рідним загиблих військових передали державні нагороди

Українських захисників посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу України»
Сьогодні, 2 вересня, у Семенівській громаді на Кременчуччині рідним полеглих у боях за Україну захисників передали державні нагороди. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громади.
Нагороди родинам полеглих земляків вручили селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Станіслав Ковалевський.
Відповідно до указів Президента України державні нагороди присвоїли:
Нагадаємо, 30 серпня у Кременчуцькій райвійськадміністрації військовому медику Олександру Романюку вручили медаль «За врятоване життя».
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