У Семенівській громаді рідним загиблих військових передали державні нагороди

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 84

Сьогодні, 2 вересня, у Семенівській громаді на Кременчуччині рідним полеглих у боях за Україну захисників передали державні нагороди. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громади.

Нагороди родинам полеглих земляків вручили селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Станіслав Ковалевський.

Відповідно до указів Президента України державні нагороди присвоїли:

Сергій Ярина — медаль «За військову службу України»;

Сергій Левченко — орден «За мужність» III ступеня;

Сергій Сапа — орден «За мужність» III ступеня;

Віталій Коваленко — орден «За мужність» III ступеня.

— Селищний голова висловила вдячність рідним загиблих Героїв і глибоку шану кожному військовому, який загинув за незалежність нашої країни, — пишуть у громаді.

Нагадаємо, 30 серпня у Кременчуцькій райвійськадміністрації військовому медику Олександру Романюку вручили медаль «За врятоване життя».