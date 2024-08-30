Військового лікаря з Кременчуччини Олександра Романюка президент нагородив медаллю «За врятоване життя»

Сьогодні, 30 серпня, військовому медику з Кременчука Олександру Романюку вручили відзнаку Президента України — медаль «За врятоване життя». Бойову відзнаку вручали виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП) полковник Мирослав Волков.
Лейтенант медичної служби Олександр Леонідович Романюк нагороджений медаллю «За врятоване життя», згідно з указом Президента України від 8 квітня 2024 року, «за вірність народу України, самовідданість, проявлену у порятунку життів українських Захисників, високий професіоналізм та наполегливість».
Олександр Романюк до повномасштабної війни був головним лікарем Семенівської ЦРЛ, звідки перейшов працювати хірургом у лікарню в Глобиному. 28 квітня 2023 року він був призваний на військову службу за мобілізацією третім відділом Кременчуцького районного ТЦК та СП.
Службу проходив на посаді військового медика у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де у фронтових умовах рятував життя побратимам.
Він розповів, що зазвичай працював на стабпункті, куди поступали поранені з передової. В його обов’язки входило стабілізувати стан поранених та передати їх для подальшого лікування до військового шпиталю.
Майже рік йому довелося рятувати життя військових на Донеччині – спершу на Краматорському напрямку, а потім в Красногорівці. За цей час довелося стикатися зі страшними пораненнями, чого раніше ніколи не бачив. Робив усе можливе, щоб врятувати життя кожного воїна.
Привітати Олександра Романюка з отриманням почесної нагороди приїхала голова Семенівської територіальної громади Людмила Милашевич, яка добре знає його з часів роботи головним лікарем ЦРЛ у Семенівці. Вона розповіла, що приїжджала з волонтерами у район ведення бойових дій на Донеччину та бачила, в яких умовах працював Олександр Романюк.
«Кременчуцький Телеграф» вітає лейтенанта медичної служби Олександра Леонідовича Романюка з почесною нагородою - медаллю «За врятоване життя»!
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