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Кременчук, Війна

Військового лікаря з Кременчуччини Олександра Романюка президент нагородив медаллю «За врятоване життя»

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 252

 

Він рятував життя побратимів на фронті у Донецькій області

Сьогодні, 30 серпня, військовому медику з Кременчука Олександру Романюку вручили відзнаку Президента України — медаль «За врятоване життя». Бойову відзнаку вручали виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного територіального центра комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП) полковник Мирослав Волков.

Лейтенант медичної служби Олександр Леонідович Романюк нагороджений медаллю «За врятоване життя», згідно з указом Президента України від 8 квітня 2024 року, «за вірність народу України, самовідданість, проявлену у порятунку життів українських Захисників, високий професіоналізм та наполегливість».

 

Олександр Романюк до повномасштабної війни був головним лікарем Семенівської ЦРЛ, звідки перейшов працювати хірургом у лікарню в Глобиному. 28 квітня 2023 року він був призваний на військову службу за мобілізацією третім відділом Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Службу проходив на посаді військового медика у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де у фронтових умовах рятував життя побратимам.

 

Він розповів, що зазвичай працював на стабпункті, куди поступали поранені з передової. В його обов’язки входило стабілізувати стан поранених та передати їх для подальшого лікування до військового шпиталю.

Майже рік йому довелося рятувати життя військових на Донеччині – спершу на Краматорському напрямку, а потім в Красногорівці. За цей час довелося стикатися зі страшними пораненнями, чого раніше ніколи не бачив. Робив усе можливе, щоб врятувати життя кожного воїна.

 - Було дуже багато страшних випадків. Але запам'яталася стійкість духу, підтримка один одного, незламний моральний дух моїх побратимів, - розповів Олександр Романюк.

 

Привітати Олександра Романюка з отриманням почесної нагороди приїхала голова Семенівської територіальної громади Людмила Милашевич, яка добре знає його з часів роботи головним лікарем ЦРЛ у Семенівці. Вона розповіла, що приїжджала з волонтерами у район ведення бойових дій на Донеччину та бачила, в яких умовах працював Олександр Романюк.

- Я знаю вас у цивільному житті – ви прекрасний хірург. Скільки врятували життів. І хірург від Бога. Для мене було несподіванкою, що ви добровільно пішли воювати, І коли я була, не можу сказати, що на самій передовій, а там, куди нас допустили разом з волонтерами, і я потрапила до вас, то просто відчула, з якою любов’ю до вас відносяться та яким авторитетом ви там користувалися. Звісно, що зараз ви зовсім не так виглядаєте – без бороди, посміхаєтеся. А тоді у нього були засмучені та втомлені очі. І я сьогодні рада, щаслива і горда за те, що президент відзначив вас медаллю «За врятоване життя». Такі медалі ви ще будете отримувати і в мирний час, тому що професія у вас така – спасати людей і рятувати життя, - поділилася спогадами Людмила Милашевич.

 

«Кременчуцький Телеграф» вітає лейтенанта медичної служби Олександра Леонідовича Романюка з почесною нагородою - медаллю «За врятоване життя»!

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Автор: Віктор Крук
Теги: нагородження медаль лікар військовий Семенівка Кременчуцька РВА ТЦК та СП
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