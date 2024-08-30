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У поліції показали, як гасили пожежу у ландшафтному заказнику Градизької громади: відео

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 122

Причини та обставини пожежі встановлюються, розповіли правоохоронці

29 серпня, приблизно о 14:00, на території заказника у Градизькій громаді сталась пожежа. За словами правоохоронців, вогонь поширювався швидко — «аби не допустити перекидання полум’я на приватні оселі громадян, до гасіння долучилися рятувальники, поліціянти та місцеві мешканці». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині. 

У поліції оприлюднили відео, де показали процес гасіння полум’я. 

— Після 19:00 пожежу вдалося локалізувати. За інформацією рятувальників, вигоріло понад 5 гектарів сухої рослинності, — йдеться у повідомленні.

Причини та обставини пожежі встановлюються, розповіли правоохоронці.

Відповідальність за випалювання рослинності: що відомо

За випалювання рослинності (залежно від характеру правопорушення та його наслідків) передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність, зазначили у поліції.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 гривень; для посадових осіб — від 15 тис. 300 до 21 тис. 420 гривень.

Стаття 152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) передбачає штраф на громадян від 340 до 1 тис. 360 гривень і на посадових осіб, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1 тис. 700 гривень.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України) може призначити штраф від 91 тис. 800 до 153 тисяч гривень або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, кримінальний закон передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення, розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що пожежу у Градизькій громаді гасили близько 8,5 годин — ліквідувати повністю загоряння вдалося о 22.35.

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Автор: Телеграф
Теги: пожежа
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