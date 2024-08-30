На Миргородщині зіткнулися дві велосипедистки – жінку з травмами госпіталізували

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 86

Дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалася жінка, сталася 28 серпня близько 15.00 поблизу села Плішивець Миргородського району. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, електровелосипед Ardis, яким керувала 53-річна місцева мешканка, зіткнувся з електровелосипедом Fada, за кермом якого перебувала 17-річна дівчина. Унаслідок зіткнення старша жінка отримала тілесні ушкодження - її госпіталізували до Гадяцької лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.