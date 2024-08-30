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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці побилися двоє сусідів – 52-річного чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 148

 

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження

У Кременчуці побилися двоє чоловіків, які жили по сусідству. Одного з них госпіталізовано до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Поліція розпочала розслідування. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Кременчуцького районного управління поліції.

Про бійку між сусідами, що сталася в Кременчуці на вулиці Полковника Гегечкорі, до поліції 26-го серпня близько 22.45 повідомили місцеві жителі.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.

— Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що між двома місцевими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок з’ясування стосунків місцевий мешканець 1989 року народження завдав тілесні ушкодження сусіду 1972 року народження. Постраждалого чоловіка госпіталізовано до лікарні. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру кременчужанину, який під час сварки побив знайомого.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини бійка сусіди тілесні ушкодження кримінальне провадження
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