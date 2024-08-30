У Кременчуці побилися двоє сусідів – 52-річного чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували

У Кременчуці побилися двоє чоловіків, які жили по сусідству. Одного з них госпіталізовано до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Кременчуцького районного управління поліції.
Про бійку між сусідами, що сталася в Кременчуці на вулиці Полковника Гегечкорі, до поліції 26-го серпня близько 22.45 повідомили місцеві жителі.
Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру кременчужанину, який під час сварки побив знайомого.
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