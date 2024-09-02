Нацбанк ініціює перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг»

Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Про це йдеться у релізі Нацбанку.
За переконанням Нацбанку, відродження назви «шаг» поверне українським монетам власну ідентичність.
Відновлення національних традицій у грошовому обігу як раз на часі, вважають у Нацбанку.
Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін.
Зокрема, пропонується встановити, що:
Розроблені законопроєкти після узгодження з заінтересованими державними органами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України.
У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети «копійка» та «шаг» перебуватимуть в обігу паралельно.
Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни.
Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.
Нагадаємо, що у серпні Нацбанк почав вилучати з обігу 500-гривневі банкноти старого зразка.
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