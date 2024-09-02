Нацбанк ініціює перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 179 Коментарів: 1

Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги

Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Про це йдеться у релізі Нацбанку.

«Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет — це слово «шаг», — наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

За переконанням Нацбанку, відродження назви «шаг» поверне українським монетам власну ідентичність.

Відновлення національних традицій у грошовому обігу як раз на часі, вважають у Нацбанку.

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін.

Зокрема, пропонується встановити, що:

співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;

Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».

Розроблені законопроєкти після узгодження з заінтересованими державними органами Національний банк направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України.

У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети «копійка» та «шаг» перебуватимуть в обігу паралельно.

Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни.

Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці.

Нагадаємо, що у серпні Нацбанк почав вилучати з обігу 500-гривневі банкноти старого зразка.