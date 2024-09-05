Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T — чотири з них відправлять до кінця року

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 115 Коментарів: 1

Ці системи протиповітряної оборони доповнять 7 раніше переданих батарей IRIS-T, які вже збили понад 250 російських ракет та БпЛА

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять 7 раніше переданих батарей. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co.KG ще 22 системи IRIS-T. П’ять з них призначені для Бундесверу, а 17 — для України.

Канцлер зазначив, що 7 уже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири із замовлених систем ППО буде відправлено в Україну до кінця цього року, а решту — починаючи з наступного.

— Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас, — заявив Олаф Шольц.

Неназваний у статті чиновник з уряду Німеччини розповів Bloomberg, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T — 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Нагадаємо, Німеччина надає Україні суттєву допомогу у питанні протиповітряної оборони: передали вже 3 системи ППО Patriot, які здатні знищувати балістичні ракети, а також 7 своїх найсучасніших систем ППО IRIS-T. Вони мають систему наведення з інфрачервоними сенсорами, а також дальність ураження до 40 кілометрів.

Першу систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM Німеччина відправила в Україну у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, що в липні Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити ППО в регіоні.