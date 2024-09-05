Лікарі з шести областей України рятували поранених після удару по Полтаві

Лікарі з шести областей України допомагали рятувати постраждалих після ракетного удару по Полтаві. Як повідомила Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського 5 вересня, нейрохірурги, які прибули до міста на тренінг напередодні трагедії, одразу стали до операційних столів, щоб надати невідкладну допомогу.
Серед лікарів, які долучилися до порятунку:
Окрім них, місцеві медики Полтавщини також цілодобово борються за життя постраждалих.
Нагадаємо, що зранку кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 54 людей. За повідомленням в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, в реанімації знаходяться 21 людина.
Раніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.
За даними на ранок 4 вересня, у лікарнях залишались 185 постраждалих, з яких 23 перебували у тяжкому стані, а ще 81 особа лікувалась амбулаторно. Серед постраждалих є дитина.
Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.