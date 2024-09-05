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Лікарі з шести областей України рятували поранених після удару по Полтаві

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 264

Нейрохірурги, які приїхали на тренінг, стали до операційних столів одразу після трагедії

Лікарі з шести областей України допомагали рятувати постраждалих після ракетного удару по Полтаві. Як повідомила Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського 5 вересня, нейрохірурги, які прибули до міста на тренінг напередодні трагедії, одразу стали до операційних столів, щоб надати невідкладну допомогу.

Серед лікарів, які долучилися до порятунку:

  • Олександр Мізернюк (Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги);
  • Сергій Багрій (Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги);
  • Олексій Леонтьєв (КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»);
  • Ілля Балан (КНП Миколаївської міськради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»);
  • Михайло Притула (ВП «ЛІЛ» КНП Стрийської міської ради «ТМО «Стрийська міська об’єднана лікарня»).

Окрім них, місцеві медики Полтавщини також цілодобово борються за життя постраждалих. 

— У цей складний час від імені колективу лікарні висловлюю подяку Полтавському державному медичному університету та особисто ректору ПДМУ, професору В’ячеславу Ждану, а також кафедрі хірургії № 1, за оперативну допомогу, злагодженість і підтримку. Найдосвідченіші професіонали вирушили в операційні. Дуже гідно працювали інтерни, які виявили високий рівень відповідальності і готовність працювати в екстремальних умовах — нове покоління медиків готове до найскладніших викликів і здатне виконувати свою роботу на найвищому рівні, — написав головний лікар КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР» Григорій Оксак.

Нагадаємо, що зранку кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 54 людей. За повідомленням в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, в реанімації знаходяться 21 людина

Раніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.

За даними на ранок 4 вересня, у лікарнях залишались 185 постраждалих, з яких 23 перебували у тяжкому стані, а ще 81 особа лікувалась амбулаторно. Серед постраждалих є дитина.

Ракетний удар у Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:

  • 0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;
  • телефони приймальних відділень
    0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.

ПО ТЕМІ:

Студентів-медиків не залучали до порятунку людей у Полтаві — Лисак

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки Полтава постраждалі медики
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