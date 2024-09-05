Лікарі з шести областей України рятували поранених після удару по Полтаві

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 264

Нейрохірурги, які приїхали на тренінг, стали до операційних столів одразу після трагедії

Лікарі з шести областей України допомагали рятувати постраждалих після ракетного удару по Полтаві. Як повідомила Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського 5 вересня, нейрохірурги, які прибули до міста на тренінг напередодні трагедії, одразу стали до операційних столів, щоб надати невідкладну допомогу.

Серед лікарів, які долучилися до порятунку:

Олександр Мізернюк (Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги);

Сергій Багрій (Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги);

Олексій Леонтьєв (КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»);

Ілля Балан (КНП Миколаївської міськради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»);

Михайло Притула (ВП «ЛІЛ» КНП Стрийської міської ради «ТМО «Стрийська міська об’єднана лікарня»).

Окрім них, місцеві медики Полтавщини також цілодобово борються за життя постраждалих.