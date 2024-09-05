Містяни «скинулись» на підсилювачі для дронів кременчуцького підрозділу дроноводів: збір закрито

5 вересня керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов повідомив, що кременчужани допомогли операторам дронів з Кременчука, які зараз воюють на фронті, посилити можливості їхніх FPV-дронів, придбавши для них підсилювач сигналу.
Зібрати кошти вдалося за 6 днів.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.