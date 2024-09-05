Містяни «скинулись» на підсилювачі для дронів кременчуцького підрозділу дроноводів: збір закрито

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5 вересня керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов повідомив, що кременчужани допомогли операторам дронів з Кременчука, які зараз воюють на фронті, посилити можливості їхніх FPV-дронів, придбавши для них підсилювач сигналу.

— Збір на підсилювачі для дронів кременчуцького підрозділу дроноводів закрито! Новенькі ROC-4 наші, чекають на відправку. Всім причетним до збору — велика подяка від ЗСУ. Звіт по грошам буде трохи пізніше. Агрегати по факту виявились трохи дорожче — бійцям потрібна була спецмодифікація з «хитрим» роз'ємом — 34 тис.грн за штуку. Ми з вами купили 1,5 прибора, все інше — дякуючи невгамовному Юрію Гланскову, який збирав паралельно, — написав Кулясов.

Зібрати кошти вдалося за 6 днів.