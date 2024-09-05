Міністр зустрівся із керівництвом області та головними лікарями медзакладів, аби оцінити усю ситуацію, що склалася
Учора, 4 вересня, Полтаву із робочим візитом відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це головний лікар України повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Ляшко провів нараду з очільником Полтавської облвійськадміністрації Філіпом Проніним та головними лікарями медзакладів міста, де лікуються потерпілі після ракетного удару по Інституту зв’язку.
За його словами, станом на вчора було відомо про 211 госпіталізованих постраждалих, ще 87 отримали медичну допомогу амбулаторно. В лікарнях Полтави на ранок 4 вересня постраждалим від обстрілу зробили 113 операцій. На жаль, 14 людей врятувати не вдалося, вони померли в медзакладах.
У четвер, 5 вересня, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла — наразі відомо про 54 загиблих.
За повідомленням в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, в реанімації знаходяться 21 людина.
Нагадаємо, вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують. Раніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.
Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.