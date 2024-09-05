«Розібрали похвилинно усі події і доповіли про кожен летальний випадок», — Полтаву відвідав міністр охорони здоров’я Ляшко

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Міністр зустрівся із керівництвом області та головними лікарями медзакладів, аби оцінити усю ситуацію, що склалася

Учора, 4 вересня, Полтаву із робочим візитом відвідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це головний лікар України повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Ляшко провів нараду з очільником Полтавської облвійськадміністрації Філіпом Проніним та головними лікарями медзакладів міста, де лікуються потерпілі після ракетного удару по Інституту зв’язку.

— Розібрали похвилинно всі події, що і як спрацювало, доповіли про кожен летальний випадок, який вже стався в лікарні, — пише міністр.

За його словами, станом на вчора було відомо про 211 госпіталізованих постраждалих, ще 87 отримали медичну допомогу амбулаторно. В лікарнях Полтави на ранок 4 вересня постраждалим від обстрілу зробили 113 операцій. На жаль, 14 людей врятувати не вдалося, вони померли в медзакладах.

У четвер, 5 вересня, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що кількість загиблих внаслідок обстрілу знову зросла — наразі відомо про 54 загиблих.

За повідомленням в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, в реанімації знаходяться 21 людина.

Нагадаємо, вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують. Раніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.

Ракетний удар у Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві: