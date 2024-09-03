ДБР порушило кримінальне провадження щодо недбалості військових через ракетний удар у Полтаві — РБК-Україна

Після ракетного удару у Полтаві Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо недбалості військових. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — «недбале ставлення до військової служби, якщо це заподіяло істотну шкоду або тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану».
Нагадаємо, що зранку у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом поруч з місцем влучання розгорнули оперативний штаб. Згодом стало відомо, що Росія поцілила двома балістичними ракетами по одній з будівель Інституту зв’язку та розташованій поруч лікарні. Більш ніж 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Відзавтра у Полтавській області оголошено триденну жалобу.
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