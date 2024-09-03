ДБР порушило кримінальне провадження щодо недбалості військових через ракетний удар у Полтаві — РБК-Україна

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Наразі відомо про 41 загиблого та близько 180 поранених

Після ракетного удару у Полтаві Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо недбалості військових. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — «недбале ставлення до військової служби, якщо це заподіяло істотну шкоду або тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану».