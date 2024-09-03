Наслідки ракетного удару у Полтаві ліквідовують 105 осіб — Ямщикова

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 812 Коментарів: 1

У районі триває обстеження пошкожених будинків, громадянам видадуть матеріали для першочергової ліквідації наслідків

На місці ракетного удару у Полтаві працюють 105 спеціалістів — вони допомагають громадянам із ліквідацією наслідків. Про це у своєму телеграм-каналі заявила виконувачка обов’язків міського голови Катерина Ямщикова.

За її словами, на місці працює штаб цивільного захисту, який забезпечений Starlink та генератором для постійного доступу до зв’язку. У громаді також провели засідання виконкому — прийнято рішення виділити постраждалим мешканцям 500 шт. плит OSB та поліетиленової плівки.

На місці працює місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

— Вже обстежено 19 постраждалих будинків, але роботи ще тривають. Всі комунальні служби задіяні на місці, — пише Ямщикова.

Допомогу надають і благодійні фонди та громадські організації — вони комунікують із міжнародними донорами, аби залучити для підтримки усі можливі ресурси.

— Спілкувалася з керівником віконної програми GEM, фонду Говарда Бафета — Олександром. Він вже прямує до Полтави, щоб оцінити обсяги необхідної допомоги для відновлення, — додає очільниця громади.

Нагадаємо, що зранку у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом поруч з місцем влучання розгорнули оперативний штаб. Згодом стало відомо, що Росія поцілила двома балістичними ракетами по одній з будівель Інституту зв'язку та розташованій поруч лікарні. Більш ніж 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Відзавтра у Полтавській області оголошено триденну жалобу.



