У Полтаві після ранкових вибухів розгорнули оперативний штаб — збирають інформацію про пошкоджене житло

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 560 Коментарів: 1

У Полтаві після ранкових вибухів розгорнули оперативний штаб — збирають інформацію про пошкоджене житло громадян. Про це пишуть кореспонденти інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на Полатвську міську раду.

За даними полтавський журналістів, у місті провели оперативне засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також розпочали збирати інформацію про пошкоджене житло. За попередніми даними, пошкоджені понад 10 будинків.

На місці працюють близько 30 комунальників, 10 машин спецтехніки, а також відповідні спецслужби.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, близько 09.10 у Полтавьскій громаді пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух балістичної ракети у бік Полтавинапрямку міста.