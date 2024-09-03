«Дуже важко, коли гине хороша людина»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого військового Юрія Малюгіна

Сьогодні, 3 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого військовослужбовця Юрія Малюгіна. Народився чоловік 19 лютого 1968 року у Кременчуці. Тут навчався у школі, здобув освіту і працював. Так доля склалася, що виховувала його одна мати, розповідають знайомі.
Попрощатися із загиблим прийшли небагато людей — рідні, знайомі, друзі.
Тільки хороше про Юрія пригадує знайома його родини Майя Миколаївна.
— Мати виховувала його сама, але виховала добрим, хоробрим, справедливим. Коли гине хороша людина — така, як Юрій — це дуже важко. Тільки хороші спогади про нього лишилися. Це була така людина, що де б не працював — там завжди була дружня, душевна атмосфера. Кажуть, що бог забирає найкращих, але я так не вважаю, — додає жінка.
Пані Майя розповіла також журналістам, що у Юрія лишився син, який наразі теж служить у Збройних силах України.
Навчався Юрій у гімназії № 20, потім у професійно-технічному училищі № 26, а далі — в інституті інженерно-морського флоту, розповідає нам військовослужбовець із позивним Лиман.
У загиблого військовослужбовця лишилися мати та син.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Юрія Малюгіна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
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