«Дуже важко, коли гине хороша людина»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого військового Юрія Малюгіна

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 203

Загинув Юрій ще у квітні, проте останню шану віддати йому вдалося лише зараз

Сьогодні, 3 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого військовослужбовця Юрія Малюгіна. Народився чоловік 19 лютого 1968 року у Кременчуці. Тут навчався у школі, здобув освіту і працював. Так доля склалася, що виховувала його одна мати, розповідають знайомі.

Попрощатися із загиблим прийшли небагато людей — рідні, знайомі, друзі.

Тільки хороше про Юрія пригадує знайома його родини Майя Миколаївна.

— Мати виховувала його сама, але виховала добрим, хоробрим, справедливим. Коли гине хороша людина — така, як Юрій — це дуже важко. Тільки хороші спогади про нього лишилися. Це була така людина, що де б не працював — там завжди була дружня, душевна атмосфера. Кажуть, що бог забирає найкращих, але я так не вважаю, — додає жінка.

Пані Майя розповіла також журналістам, що у Юрія лишився син, який наразі теж служить у Збройних силах України.

Навчався Юрій у гімназії № 20, потім у професійно-технічному училищі № 26, а далі — в інституті інженерно-морського флоту, розповідає нам військовослужбовець із позивним Лиман.

— До лав Збройних Сил України Юрій приєднався 28 грудня 2023 року. Служив на посаді стрільця — помічника гранатометника. На жаль, загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності в районі села Роботине на Запоріжжі. Світла пам’ять героєві-захиснику! — додає Лиман.

У загиблого військовослужбовця лишилися мати та син.

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Юрія Малюгіна на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.



























Фото: Яна Гудзь