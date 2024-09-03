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Грошову допомогу за новою програмою NRC зможуть отримати 55 тисяч українців

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 79

  

Хто може отримати виплати та як подати заявку

Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні анонсувала новий етап прийому заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги. Ця ініціатива є частиною масштабної гуманітарної програми, спрямованої на підтримку найуразливіших категорій населення України. Програма стартує 9-го вересня 2024 року і триватиме 10 днів — заявки закінчать приймати 18 вересня о 17.00.

Про це повідомляє NRC на своєму сайті.

— На жаль, NRC не може допомогти всім. Тому було встановлено набір критеріїв для надання грошової допомоги, — йдеться у повідомленні.

До них входять особи, що проживають у зоні бойових дій, ті, хто постраждав від нещодавніх подій, і внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки. Важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично знаходиться на території України. Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC, ви все одно можете подати заявку на додаткову допомогу. 

Критерії відбору та пріоритети

В оголошенні акцентується увага, що NRC зосереджує увагу на допомозі особам, які перебувають у найскладніших життєвих обставинах.

Пріоритет надається тим, хто:

  • проживає у зоні бойових дій,
  • постраждав від нещодавніх подій,
  • є внутрішньо переміщеною особою.

Важливою умовою є те, що людина має фізично знаходитися на території України. Отримання допомоги від NRC раніше не є перешкодою для отримання нової допомоги.

— Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC, ви все одно можете подати заявку на додаткову допомогу, - зазначають на сайті NRC.

Як подати заявку

Заявникам потрібно заповнити форму. Форма активізується 9 вересня. Необхідно також увімкнути GPS пристрої для перевірки розташування, коректно заповнити всі поля, особливо персональні дані. Кожна людина має право подати лише одну заявку.

Після завершення прийому заявок, тобто після 18-го вересня, команда NRC опрацює їх протягом 3-4 тижнів. Особи, яким схвалили заявку, отримають повідомлення із персональним ідентифікаційним кодом, який дозволить перевірити її статус.

У NRC наголошує, що безпека персональних даних заявників буде забезпечена. Вся інформація буде доступна лише співробітникам, залученим до розгляду заявок, і зберігатиметься на серверах NRC протягом необхідного періоду.

Організація також попередила через можливі шахрайські схеми. Там підкреслили, що NRC ніколи не запитує дані кредитних карток, PIN-коду або CVV, а допомога надається безкоштовно.

Варто зазначити, що Норвезька рада у справах біженців працює в Україні з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році значно розширила свою діяльність. Організація надає різноманітну допомогу, включаючи продовольчу, юридичну та інформаційну підтримку, а також забезпечення житлом.

На попередньому етапі програми NRC допомогла понад 76 000 осіб, що становило 10% від усіх поданих заявок. Цього разу організація планує надати грошову допомогу понад 55 000 осіб.

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Автор: Віктор Крук
Теги: гуманітарна допомога ВПО біженці програма грошова допомога
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