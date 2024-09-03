Кількість жертв внаслідок ракетного удару у Полтаві зросла до 47 — Зеленська

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Збільшилася також і кількість постраждалих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Полтаві збільшилася до 47. Про це у соцмережі Х повідомила перша леді Олена Зеленська.

Зросла також і кількість постраждалих — наразі відомо про 206 осіб.

Нагадаємо, що зранку у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом поруч з місцем влучання розгорнули оперативний штаб. Згодом стало відомо, що Росія поцілила двома балістичними ракетами по одній з будівель Інституту зв'язку та розташованій поруч лікарні. Більш ніж 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Відзавтра у Полтавській області оголошено триденну жалобу.

За даними РБК-Україна, працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження щодо недбалості військових.