Верховна Рада провалила законопроєкт про збільшення податків у 2024 році на 30 млрд грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 132

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про збільшення податків у 2024 році на 30 млрд грн. Документ відправили на повторне перше читання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Законопроєкт № 11416-д підтримали лише 224 депутатів за необхідних 226.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про збільшення державного бюджету на 500 млрд грн.

Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Документом передбачено, що бюджет отримає 30 млрд грн у 2024 році зі 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У 2025 році планувалося отримати 127 з 340 млрд грн. Основою для збільшення доходів бюджету мав стати військовий збір з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково мало дати бюджету 27,3 млрд грн цього року та 107,7 млрд грн – у наступному.

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. Увесь комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.