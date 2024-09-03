Рада підтримала законопроєкт про збільшення держбюджету на 500 млрд грн та податків

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 2

Законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2024 рік ухвалений у першому читанні

Народні депутати сьогодні, 3 вересня, схвалили в першому читанні законопроєкт №11417 про зміни до державного бюджету на 2024 рік. Згідно з ним, бюджетні видатки мають зрости на 500 млрд грн.

Про це повідомив у Телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Він пояснив, що оскільки закон прийнятий лише у першому читанні, то він ухвалений у тому вигляді, як його подав уряд. До нього ще не внесли зміни, які рекомендував комітет. Тобто зараз він передбачає отримання додаткових 125 мільярдів за рахунок підвищення податків.

- Але до другого читання його будуть міняти згідно з тими рекомендаціями, які дав комітет. І скоротили строки подачі правок у два рази. Готуємо правки до закону, - зазначив депутат.

Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу доопрацьований законопроєкт № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Доопрацьованим законопроєктом передбачається:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, II та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП;

визначення, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% — з 2025 року;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Окрім цього, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки й оборони.

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. Увесь комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.