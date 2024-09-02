Кременчуцьким операторам дронів на фронті потрібна допомога — оголошено збір коштів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 439

У сучасній війні дрони мають вирішальне значення. За їх допомогою військові ведуть розвідку позицій та тилів противника, наводять артилерію, знищують російських військових та їх бойову техніку.

Керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти операторам дронів з Кременчука, які зараз воюють на фронті, посилити можливості їхніх FPV-дронів, придбавши для них підсилювач сигналу.

— Кременчуцькі дроноводи просять про допомогу. Це — підсилювач сигналу для FPV-дрону. Якщо на пальцях: без цієї «приблуди» дрон летить на відстань 5 км, а за 26 тисяч доната на правильну справу — вже на 10-15 км, і отой Z-танчик, що постійно кошмарить наші позиції, вже не втече, — написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.

Він пояснює, що $630 наших донатів можуть допомогти українським військовим знищити російський танк, який коштує 2-3 мільйони доларів. Тобто співвідношення 1:4000.

— Хлопцям потрібно 4 таких агрегати. Давайте подаруймо бійцям хоча б ДВА! — пропонує Сергій Кулясов.

Він зауважує, що можливо у Кременчуці знайдеться якесь підприємство, яке захоче самостійно придбати та передати бійцям цей пристрій.

— Контакти дроноводів в мене є — сконтактую, — додає керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа».

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)