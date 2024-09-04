На Полтавщині чоловік завдав собі смертельних ушкоджень під час обпилювання дерев

Сьогодні, 4 вересня, билзько 15.00 в одному із сіл Кобеляцької громади чоловік обпилював дерева та завдав собі смертельних ушколджень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, потерпілий — 67-річний місцевий мешканець. Чоловік обпилював бензопилою дерева та поранив собі грудну клітку. На жаль, від отриманих травм він загинув до приїзду карети «швидкої».
Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.
Слідство правоохоронці проводять за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік загинув під час спилювання дерева.
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