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Надзвичайні новини, Війна

СБУ затримало наркозалежних, які за російські гроші підпалювали військові пікапи у Черкасах

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 130

 

Зловмисникам загрожує 8 років позбавлення волі

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали у Черкасах. Серед пріоритетних цілей ворога були службові пікапи Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Протягом однієї доби фігуранти підпалили два позашляховики військових та релейну шафу поблизу магістральної лінії залізниці. За даними слідства, одним зі зловмисників виявився переселенець з Лисичанська, який оселився у Черкаській області, а інший — місцевий житель.

Обидва є наркозалежними, які хотіли «швидко заробити на дозу» у Телеграм-каналах. Там їм відповів представник російських спецслужб, який запропонував «легкі гроші» в обмін на співпрацю.

Для вчинення злочину фігуранти купили бензин та легкозаймисту суміш.

Контррозвідка СБУ затримала обох зловмисників «по гарячих слідах». Під час обшуків у затриманих вилучено мобільний телефон, який вони використовували у підривній діяльності на користь РФ.

Як встановило розслідування, після виконання трьох «тестових» завдань від окупантів фігуранти мали продовжити серію підпалів.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Тобто, строк ув’язнення їм може бути збільшений.

Нагадаємо, 2 вересня, СБУ та Нацполіція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.

Нещодавно ми також повідомляли, що СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.

У Telegram запустили чат-бот «Народний месник», куди можна повідомити про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з окупаційними військами, шпигунства, колабораційної, диверсійної, розвідувальної, терористичної та іншої діяльності.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ Нацполіція підпал військові автомобіль
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