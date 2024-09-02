СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів військових автівок на замовлення російських спецслужб

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Зловмисники діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – їм вдалося підпалити 5 автомобілів військовослужбовців Сил оборони України

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало «замовлення» спецслужб РФ на підпали автівок військових в Україні. У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За вказівкою російської спецслужби поплічники окупантів підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань.

Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За даними слідства, фігуранти «гастролювали» одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім «погоджували» потенційні цілі на підпал з російським куратором. Після його «відмашки» зловмисники вночі підалювали військові автомобілі на місці їх паркування.

Зловмисники фіксували загоряння на відеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти куратору з ФСБ. Таким чином поплічникам російських окупантів вдалося підпалити 5 транспортних засобів Сил оборони України.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі. Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

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Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. За цією статтею їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Проте, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих. Отже, строк ув’язнення може бути збільшений.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російських агентів, які на замовлення спецслужб ворога підпалювали автівки військових ТЦК.