Нічні жахіття: про що свідчать страшні сни

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 158

Точна причина жахіть невідома, але є фактори, які підвищують ймовірність їхньої появи

«Кожну ніч мені сняться страшні сни. То я бачу вибухи, то загиблих людей. Однієї ночі втікаю від вбивці, іншої – ховаюсь від ґвалтівника. Прокидаюся виснажена, немов мене били всю ніч. Вже не знаю, що з цим робити. Іноді боюся лягати спати», - такий лист отримала наша редакція від читачки Вікторії

Психологиня Наталія Смирнова каже, що на наш стан, в тому числі на якість сну впливає багато факторів.





Точна причина жахіть невідома, але є фактори, які підвищують ймовірність їхньої появи. Це може бути повсякденний стрес, наприклад, проблеми на роботі, переживання, пов'язані з переїздом або розривом відносин. А також може бути загальний стан – війна нас всіх тримає в стресі.





Травми, як фізичні, так і психологічні, можуть теж викликати нічні жахіття. Вони часто виступають одним із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).





Порушення режиму сну та неспання, зміна часових поясів можуть спровокувати нічні жахіття. Безсоння – теж фактор ризику.





Деякі антидепресанти, ліки проти гіпертонії, бета-блокатори та інші можуть спричинити нічні жахіття. Алкоголь і наркотики, і "синдром скасування" теж можуть викликати нічні жахіття.





Депресія та інші психічні розлади можуть бути пов'язані зі страшними снами. Також вони можуть посилюватись при інших захворюваннях, таких як хвороби серця або рак.





Для деяких людей читання страшних книг або перегляд фільмів жахів, особливо перед сном, може спричинити нічні жахіття.





Психологиня підкреслює, що епізодичні жахіття не є небезпечними і зазвичай не свідчать про якісь проблеми зі здоров'ям. У поодиноких випадках жахіття сняться регулярно, впливають на сон і загальну якість життя.





Нічні жахіття зазвичай приходять під час фази швидкого сну, коли серцебиття та дихання частішають, тиск підвищується, а очні яблука рухаються. Страшні сни частіше сняться у другій половині ночі.





- Якщо у дорослого та дитини виникають нічні жахіття, насамперед потрібно звернути увагу на фактори ризику та за можливості їх скоригувати. Наприклад, не дивитися фільми жахів або спробувати заспокійливі практики, такі як медитація, якщо причина у тривозі та стресі, - радить психологиня. - Якщо причина у хворобі чи ліках, тоді потрібна консультація лікаря, щоб скоригувати терапію. Але в жодному разі не можна самостійно припиняти прийом ліків.

Варто звернутися до лікаря, якщо жахіття:





- виникають часто та протягом тривалого часу;





- погіршують якість сну;





- змушують боятися лягати спати;





- викликають проблеми з поведінкою вдень або знижують працездатність.





Для боротьби з розладами сну використовують психотерапію, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, а також антипсихотичні, протисудомні та інші препарати. Ліки підбере лікар-психіатр чи невролог.



