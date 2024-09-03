Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Нічні жахіття: про що свідчать страшні сни

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 158

Точна причина жахіть невідома, але є фактори, які підвищують ймовірність їхньої появи

«Кожну ніч мені сняться страшні сни. То я бачу вибухи, то загиблих людей. Однієї ночі втікаю від вбивці, іншої – ховаюсь від ґвалтівника. Прокидаюся виснажена, немов мене били всю ніч. Вже не знаю, що з цим робити. Іноді боюся лягати спати», - такий лист отримала наша редакція від читачки Вікторії

Психологиня Наталія Смирнова каже, що на наш стан, в тому числі на якість сну впливає багато факторів.


Точна причина жахіть невідома, але є фактори, які підвищують ймовірність їхньої появи. Це може бути повсякденний стрес, наприклад, проблеми на роботі, переживання, пов'язані з переїздом або розривом відносин. А також може бути загальний стан – війна нас всіх тримає в стресі.


Травми, як фізичні, так і психологічні, можуть теж викликати нічні жахіття. Вони часто виступають одним із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).


Порушення режиму сну та неспання, зміна часових поясів можуть спровокувати нічні жахіття. Безсоння – теж фактор ризику.


Деякі антидепресанти, ліки проти гіпертонії, бета-блокатори та інші можуть спричинити нічні жахіття. Алкоголь і наркотики, і "синдром скасування" теж можуть викликати нічні жахіття.


Депресія та інші психічні розлади можуть бути пов'язані зі страшними снами. Також вони можуть посилюватись при інших захворюваннях, таких як хвороби серця або рак.


Для деяких людей читання страшних книг або перегляд фільмів жахів, особливо перед сном, може спричинити нічні жахіття.


Психологиня підкреслює, що епізодичні жахіття не є небезпечними і зазвичай не свідчать про якісь проблеми зі здоров'ям. У поодиноких випадках жахіття сняться регулярно, впливають на сон і загальну якість життя.


Нічні жахіття зазвичай приходять під час фази швидкого сну, коли серцебиття та дихання частішають, тиск підвищується, а очні яблука рухаються. Страшні сни частіше сняться у другій половині ночі.


- Якщо у дорослого та дитини виникають нічні жахіття, насамперед потрібно звернути увагу на фактори ризику та за можливості їх скоригувати. Наприклад, не дивитися фільми жахів або спробувати заспокійливі практики, такі як медитація, якщо причина у тривозі та стресі, - радить психологиня. - Якщо причина у хворобі чи ліках, тоді потрібна консультація лікаря, щоб скоригувати терапію. Але в жодному разі не можна самостійно припиняти прийом ліків.

Варто звернутися до лікаря, якщо жахіття:


- виникають часто та протягом тривалого часу;


- погіршують якість сну;


- змушують боятися лягати спати;


- викликають проблеми з поведінкою вдень або знижують працездатність.


Для боротьби з розладами сну використовують психотерапію, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, а також антипсихотичні, протисудомні та інші препарати. Ліки підбере лікар-психіатр чи невролог.


1
Автор: Мирослава Українська
Теги: Жахіття сон кошмари стрес
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх