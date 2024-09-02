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Омбудсман отримав понад 1,6 тисячі скарг від громадян щодо порушення їх прав з боку ТЦК

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 120

 

В офісі Дмитра Лубінця озвучили офіційну статистику

У 2024 році кількість скарг українських громадян на порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) різко зросла. Про це свідчать дані, оприлюднені офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у відповідь на запит «Української правди».

Так, за перші вісім місяців 2024 року до офісу омбудсмена надійшло 1634 звернення, пов’язані з діями працівників ТЦК. Це майже втричі перевищує показник за весь 2023 рік, коли було зареєстровано 561 таке звернення.

— До уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2023 році з повідомленнями про порушення прав працівниками ТЦК та СП надійшло 561 звернення громадян. За період з 1 січня 2024 року по 13 серпня 2024 року — 1634 звернення, — йдеться в офіційній відповіді омбудсмана.

Особливо помітне зростання звернень спостерігалося у першому півріччі 2024 року. За цей період надійшло 1190 скарг, що у шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року (198 звернень).

Зазначається також, що, крім того, Дмитро Лубінець також приймає усні звернення на особистих прийомах, через «гарячу лінію» та під час зустрічей із сім’ями військовополонених та зниклих безвісти. За оцінками офісу омбудсмена, «загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше».

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: омбудсмен ТЦК та СП скарги звернення
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