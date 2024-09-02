Плавець з Полтавщини Олексій Вірченко здобув бронзову медаль на Паралімпійських іграх у Парижі

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Полтавську область на Паралімпійських іграх у Парижі представляють 18 спортсменів

Параатлет Полтавщини Олексій Вірченко здобув «бронзу» для України на Паралімпійських іграх у Парижі. Він виборов медаль у у плаванні на 50-метрівці вільним стилем (клас S13).

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, який привітав параатлета.

— Ще одна медаль на Паралімпійських іграх-2024 для України — від наших спортсменів. Плавець Олексій Вірченко здобув «бронзу» у плаванні на 50-метрівці вільним стилем (клас S13). Вітаємо! Пишаємося! Віримо у наших паралімпійців! – написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко у неділю здобув дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Парижі.

Сьогодні плавець з Полтавщини Денис Остапченко виборов «золото» для України на Паралімпійських іграх.

А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.

Загалом з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.