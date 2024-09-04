Завтра у Кременчуці та на Полтавщині світло споживачам вимикатимуть протягом дня по одній годині

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 269

Погодинні відключення застосовуватимуть до однієї черги

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних знеструмлень для споживачів на завтра, 5 вересня. Про це повідомляють у пресслужбі підприємства.

Світло громадянам вимикатимуть упродовж усієї доби, проте знеструмлюватимуть тільки одну чергу (обсяг розвантаження 40МВт).

Детальніше ознайомитися із гарфіком відключень можна за посиланням. Знайти свою адресу можна у переліку.

Нагадаємо, також завтра, 5 вересня, у Кременчуці можуть діяти графіки планового відключення світла.