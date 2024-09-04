Завтра у Кременчуці та на Полтавщині світло споживачам вимикатимуть протягом дня по одній годині

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних знеструмлень для споживачів на завтра, 5 вересня. Про це повідомляють у пресслужбі підприємства.
Світло громадянам вимикатимуть упродовж усієї доби, проте знеструмлюватимуть тільки одну чергу (обсяг розвантаження 40МВт).
Детальніше ознайомитися із гарфіком відключень можна за посиланням. Знайти свою адресу можна у переліку.
Нагадаємо, також завтра, 5 вересня, у Кременчуці можуть діяти графіки планового відключення світла.
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