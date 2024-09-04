Де в четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 5 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. Великокохнівська, 12-28А
- пр. Великокохнівський, 1-61
- вул. Героїв Крут, 1-15
- вул. Героїв України, 39А
- пров. 1-й Деповський
- пров. Вагонний
- пров. Господарський
- пров. Динамівський
- пров. Малокохнівський
- туп. 1-й - 4-й Малокохнівський
- вул. Богуна
- вул. Господарська
- вул. Д. Кострова
- вул. Дружинницька
- вул. І. Багряного
- вул. І. Дзюби
- вул. Л. Орнштейна
- вул. М. Кривоноса
- вул. Нижня
- вул. П. Скоропадського
- вул. П. Мирного
- вул. Паризька
- вул. Рєпіна
- вул. Щаслива.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
- просп. Полтавський, 176-243.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Гайдамацька, 46-83
- вул. Михайлівська, 3-13
- пров. Михайлівський, 17-32
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- вул. Військова, 1/37-15
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29
- вул. Деповська, 56-63/5
- вул. Миколи Кучми, 43-72
- вул. Редутна, 77/2, 87/26
- пров. Редутний, 10-29
- пров. Столярний, 20-39
- туп. 1-й Деповський, 3-8
- туп. 2-й Деповський, 3-7
- вул. Деповська, 1-57
- вул. Запорізька, 7, 10, 12
- вул. Миколи Кучми, 1-46
- вул. Редутна, 27-37/14
- пров. Сковороди, 2-8
- пров. Столярний, 32-57
- вул. Фурштадська, 1-19/25
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- просп. Полтавський, 5-44/2
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Олександрійська, 6-23
- вул. Івана Приходька, 104-135
- пр. Тупиковий, 1-7
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40
- пров. Господарський, 7-12
- пр. Зерновий, 2/18-8/7
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- пр. Польський, 5-14/1
- вул. Льва Орнштейна, 7-30
- вул. Катерини Білокур, 2-30
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13
- вул. Правобережна, 47, 47А
- пров. Правобережний, 1А-20
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Східна, 2/3-20Б
- вул. Чорних Запорожців, 12-20
- вул. Шкільна, 1-15Б.
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