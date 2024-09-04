Де в четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 5 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Великокохнівська, 12-28А

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Героїв Крут, 1-15

вул. Героїв України, 39А

пров. 1-й Деповський

пров. Вагонний

пров. Господарський

пров. Динамівський

пров. Малокохнівський

туп. 1-й - 4-й Малокохнівський

вул. Богуна

вул. Господарська

вул. Д. Кострова

вул. Дружинницька

вул. І. Багряного

вул. І. Дзюби

вул. Л. Орнштейна

вул. М. Кривоноса

вул. Нижня

вул. П. Скоропадського

вул. П. Мирного

вул. Паризька

вул. Рєпіна

вул. Щаслива. З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28

просп. Полтавський, 176-243. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пр. Ополченський, 6-14

вул. Гайдамацька, 46-83

вул. Михайлівська, 3-13

пров. Михайлівський, 17-32

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 56-63/5

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Редутна, 77/2, 87/26

пров. Редутний, 10-29

пров. Столярний, 20-39

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

вул. Деповська, 1-57

вул. Запорізька, 7, 10, 12

вул. Миколи Кучми, 1-46

вул. Редутна, 27-37/14

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 32-57

вул. Фурштадська, 1-19/25

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

просп. Полтавський, 5-44/2

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Олександрійська, 6-23

вул. Івана Приходька, 104-135

пр. Тупиковий, 1-7

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

вул. Щаслива, 2-40

пров. Господарський, 7-12

пр. Зерновий, 2/18-8/7

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18

пр. Польський, 5-14/1

вул. Льва Орнштейна, 7-30

вул. Катерини Білокур, 2-30

пров. Четвертого Універсалу, 1-8

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13

вул. Правобережна, 47, 47А

пров. Правобережний, 1А-20

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21

вул. Східна, 2/3-20Б

вул. Чорних Запорожців, 12-20

вул. Шкільна, 1-15Б.

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