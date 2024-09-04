Рада прийняла за основу законопроєкт щодо порядку виплати грошового забезпечення військовим, захопленим у полон

У законопроєкті, зокрема, визначаються дві черги на виплату грошового забезпечення у разі відсутності розпорядження військовослужбовця
Верховна Рада сьогодні, 4 вересня, прийняла у першому читанні законопроєкт № 11407 про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Його розробили з метою удосконалення норм та порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, захопленим у полон або заручникам, а також інтернованим в нейтральні держави або безвісно відсутнім та членам їхніх сімей.
У законопроєкті пропонується викласти у новій редакції п. 6 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», відповідно до якої передбачається:
запровадження нового порядку черговості виплати грошового забезпечення рівними частками, у разі відсутності такого розпорядження військовослужбовця, а саме:
У разі загибелі (смерті) військовослужбовця або визнання судом його загиблим (померлим), не виплачені суми грошового забезпечення виплачуються членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, зазначеним в абзаці четвертому цього пункту, а у разі їх відсутності — включення до складу спадщини.
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