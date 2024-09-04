Рада прийняла за основу законопроєкт щодо порядку виплати грошового забезпечення військовим, захопленим у полон

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У законопроєкті, зокрема, визначаються дві черги на виплату грошового забезпечення у разі відсутності розпорядження військовослужбовця

Верховна Рада сьогодні, 4 вересня, прийняла у першому читанні законопроєкт № 11407 про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Його розробили з метою удосконалення норм та порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, захопленим у полон або заручникам, а також інтернованим в нейтральні держави або безвісно відсутнім та членам їхніх сімей.

У законопроєкті пропонується викласти у новій редакції п. 6 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», відповідно до якої передбачається:

виплата грошового забезпечення членам сім’ї (особам) військовослужбовців здійснюється після відрахувань, які провадяться у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження»;

запровадження нового підходу до розподілу належного грошового забезпечення військовослужбовця шляхом визначення осіб у його особистому розпорядженні на випадок захоплення військовослужбовця в полон або заручником, а також інтернування в нейтральні держави або зникнення безвісти;

визначення Кабінетом Міністрів України порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження на випадок полону командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі;

запровадження нового порядку черговості виплати грошового забезпечення рівними частками, у разі відсутності такого розпорядження військовослужбовця, а саме:

в першу чергу — дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що такі права не були поновлені);

— дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку) та батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що такі права не були поновлені); в другу чергу (у разі відсутності представників з першої черги) — повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20%.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця або визнання судом його загиблим (померлим), не виплачені суми грошового забезпечення виплачуються членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, зазначеним в абзаці четвертому цього пункту, а у разі їх відсутності — включення до складу спадщини.