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Кременчук, Воїни світла, Війна

Зупинилося серце військового зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимира Калаура

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 409

 

Вічна шана померлому захиснику України

Сьогодні, 4 вересня, зупинилося серце військовослужбовця 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимира Калаура. Про це повідомляє пресслужба військової частини. 

Володимир Петрович народився 24 червня 1974 року.

З початку повномасштабного наступу російських військ був призваний Вараським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Рівненької області.

У бригаді солдат Володимир Калаур служив на посаді водія-кранівника в реактивно-артилерійському дивізіоні. Побратими згадують, що Володимир був відповідальним, чесним, готовим завжди прийти на допомогу.

У військового залишилася дружина та двоє дітей. Прощання з військовослужбовцем відбудеться 5 вересня у Рівненської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким померлого військовослужбовця. 

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Автор: Телеграф
Теги: війна воїни світла 107 бригада
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