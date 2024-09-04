Зупинилося серце військового зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимира Калаура

Сьогодні, 4 вересня, зупинилося серце військовослужбовця 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Володимира Калаура. Про це повідомляє пресслужба військової частини.
Володимир Петрович народився 24 червня 1974 року.
З початку повномасштабного наступу російських військ був призваний Вараським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Рівненької області.
У бригаді солдат Володимир Калаур служив на посаді водія-кранівника в реактивно-артилерійському дивізіоні. Побратими згадують, що Володимир був відповідальним, чесним, готовим завжди прийти на допомогу.
У військового залишилася дружина та двоє дітей. Прощання з військовослужбовцем відбудеться 5 вересня у Рівненської області.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким померлого військовослужбовця.
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