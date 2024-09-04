Учора кременчужанин розгулював містом із револьвером — правоохоронці зброю вилучили

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Поліція встановлює, де містянин зброю взяв та навіщо носив із собою

Учора, 3 вересня, близько 22.00 на вулиці Лікаря Богаєвського у Кременчуці правоохоронці виявили у місцевого мешканця револьвер. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вилучили перероблений револьвер у 24-річного містянина. Наразі слідчі встановлюють, де чоловік зброю взяв та навіщо носив із собою.

Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікові може загрожувати ув'язнення терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловік під час сварки застрелив жінку із револьвера.