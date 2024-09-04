На Полтавщині посадовець вимагав 60 тис. грн за невтручання у діяльність підприємців

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 156

Тимчасово виконувач обов’язків керівника одного із районних управлінь Держпродспоживслужби у Полтавській області брав хабарі із підприємців за невтручання у їхню діяльність. Учора, 3 вересня, правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» під час отримання грошей. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної полції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік налагодив схему, аби вимагати гроші із підприємців. Спочатку створювалися фейкові заяви та звернення від громадян про нібито недотримання безпечності харчових продуктів та порушення санітарних норм підприємцями. Далі на місця з позаплановими перевірками виїжджали працівники райуправління. І за непритягнення до відповідальності за вигадані порушення із підприємців вимагали хабарі.

Так в одного з бізнесменів посадовець вимагав 60 тисяч гривень. Окрім «разового внеску», чоловік і надалі щомісяця мав платити по 10 тисяч гривень, аби йому не заважали працювати.

Учора, 3 вересня, правоохоронці затримали посадовця-хабарника під час отримання грошей. В машині у нього поліція виявила та вилучила 60 тисяч гривень.

Посадовця на місці затримали. Наразі вирішують питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Слідчі проводять розслідування, аби встановити повне коло осіб, причетних до хабарницької схеми.

Нагадаємо, на Полтавщині підозрюють керівника комунального підприємства «Полтавафармація» у вимаганні хабаря за звільнення від орендної плати аптеки.