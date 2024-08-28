На Полтавщині чоловіка вбило дерево

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27 серпня на території Машівської громади Полтавської області під час заготівлі деревини загинув 45-річний чоловік, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції близько 20.30 надійшло повідомлення від медиків про смертельне травмування чоловіка.

За попередніми даними, чоловік отримав смертельні поранення, ймовірно, внаслідок падіння дерева під час його спилювання. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події наразі з'ясовуються в ході слідства.

Нагадаємо, нещодавно на базі відпочинку поблизу Полтави дерево впало на вагітну жінку.