У Луцьку невідомий стріляв по військовим на посту: військові відкриватимуть вогонь на ураження нападників по всій Україні

Це підтвердив начальник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Мирослав Волков
У ніч на 27 серпня, під час комендантської години, стався озброєний напад на пост охорони Луцького ТЦК. За інформацією Головного управління Нацполіції у Волинській області, невідомий відкрив вогонь із невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об'єкта на посту, а ті, своєю чергою, відкрили вогонь у відповідь.
Після перестрілки невідомому вдалося втекти. Один військовослужбовець дістав поранення і зараз перебуває під наглядом лікарів. За фактом посягання на життя військовослужбовця відкрили кримінальне провадження за статтею 348 КК України та проводиться спеціальна операція з пошуку зловмисника.
Учора Оперативне командування «Захід» повідомило у Facebook подробиці збройного нападу.
В ОК «Захід», якому підпорядковується Луцький ТЦК зазначили, що солдати роти охорони, які у цей час несли службу, відкрили вогонь у відповідь, втім злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.
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В ОК «Захід» наголосили, що ТЦК — це режимний об’єкт, а у випадку загрози життю військовослужбовців — вони відкриватимуть вогонь на ураження.
Військове командування висловило впевненість, що «всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства».
Щоправда, поки готувався цей матеріал, пресслужба ОК «Захід» видалило це повідомлення ці своєї сторінки у Facebook.
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Втім «Кременчуцький Телеграф» зранку встиг його показати начальнику Кременчуцького районного ТЦК та СП полковнику Мирославу Волкову та попросив його прокоментувати цю подію.
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