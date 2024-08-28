У Луцьку невідомий стріляв по військовим на посту: військові відкриватимуть вогонь на ураження нападників по всій Україні

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 129

У ніч на 27 серпня, під час комендантської години, стався озброєний напад на пост охорони Луцького ТЦК. За інформацією Головного управління Нацполіції у Волинській області, невідомий відкрив вогонь із невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об'єкта на посту, а ті, своєю чергою, відкрили вогонь у відповідь.

Після перестрілки невідомому вдалося втекти. Один військовослужбовець дістав поранення і зараз перебуває під наглядом лікарів. За фактом посягання на життя військовослужбовця відкрили кримінальне провадження за статтею 348 КК України та проводиться спеціальна операція з пошуку зловмисника.

Учора Оперативне командування «Захід» повідомило у Facebook подробиці збройного нападу.

— 27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі, — йдеться у повідомленні.

В ОК «Захід», якому підпорядковується Луцький ТЦК зазначили, що солдати роти охорони, які у цей час несли службу, відкрили вогонь у відповідь, втім злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

Військовий з Полтавського ТЦК розповів про поранення на фронті, мобілізацію та реакцію чоловіків на вручення повісток

В ОК «Захід» наголосили, що ТЦК — це режимний об’єкт, а у випадку загрози життю військовослужбовців — вони відкриватимуть вогонь на ураження.

— Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, — це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати Україну із самого початку російського вторгнення. На фронті вони отримали поранення і були переведені на службу в тил. «Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх…», — кажуть сьогодні вони… До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження, — йдеться у повідомленні ОК «Захід».

Військове командування висловило впевненість, що «всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства».

— Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть, — написали в повідомленні.

Щоправда, поки готувався цей матеріал, пресслужба ОК «Захід» видалило це повідомлення ці своєї сторінки у Facebook.

«Треба бути мужиком, брати себе в руки та йти захищати Україну» — солдат з Кременчука, нагороджений «Золотим хрестом»

Втім «Кременчуцький Телеграф» зранку встиг його показати начальнику Кременчуцького районного ТЦК та СП полковнику Мирославу Волкову та попросив його прокоментувати цю подію.

— Особовий склад, який підпорядкований мені, постійно інструктується щодо дій у різних ситуаціях, у тому числі й при збройному нападі на обʼєкт (РТЦК). У разі загрози життю і здоровʼю військовослужбовців вогонь буде відкриватись на ураження нападників. Усі військовослужбовці мають бойовий досвід й тому проблем та вагань у цьому питанні не буде! — зазначив начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Волков.