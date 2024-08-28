Російський удар по Полтавщині: кримінальне провадження перекваліфікували через смерть трьох людей

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 159

У зв’язку зі смертю трьох людей, які отримали тяжкі травми внаслідок російських ударів по Полтавщині, правоохоронці перекваліфікували одне із кримінальних проваджень. Зокрема, кваліфікацію злочину змінили з ч.1 на ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Нагадаємо, 26 серпня збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку на Полтавщину, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури та приватному будинку. Внаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей, троє з яких (працівники промислового об’єкта) згодом померли.

Тоді за фактами російських обстрілів правоохоронці розпочали три кримінальних провадження, слідчі дії в яких здійснює Управління СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.