У Кременчуцькому ЦНАП тимчасово не прийматимуть заяви на послуги з реєстрації транспорту — міськрада

У Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг тимчасово не прийматимуть заяви на послуги з реєстрації транспорту. Нині робота Єдиного державного реєстру транспортних засобів по всій Україні є нестабільною через масовані удари РФ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 28 серпня.
Через це Кременчуцький ЦНАП не має технічної можливості приймати заяви на послуги, суб’єктом надання яких є Територіальний сервісний центр № 5342 Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (РСЦ МВС) в Полтавській області (послуги 62-20 — 62-25), а саме:
Нагадаємо, у Кременчуцькому ЦНАПі додали дві нові послуги центру зайнятості.
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