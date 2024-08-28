У Кременчуцькому ЦНАП тимчасово не прийматимуть заяви на послуги з реєстрації транспорту — міськрада

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

У Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг тимчасово не прийматимуть заяви на послуги з реєстрації транспорту. Нині робота Єдиного державного реєстру транспортних засобів по всій Україні є нестабільною через масовані удари РФ. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 28 серпня.

Через це Кременчуцький ЦНАП не має технічної можливості приймати заяви на послуги, суб’єктом надання яких є Територіальний сервісний центр № 5342 Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (РСЦ МВС) в Полтавській області (послуги 62-20 — 62-25), а саме:

реєстрація/перереєстрація транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію (без огляду);

видача водійських посвідчень (без складання іспиту).

— Про відновлення роботи Єдиного державного реєстру транспортних засобів і відновлення прийому громадян на транспортні послуги в ЦНАП буде повідомлено додатково, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ЦНАПі додали дві нові послуги центру зайнятості.