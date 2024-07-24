У Кременчуцькому ЦНАП додали нові послуги

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У Кременчуцькому центрі надання послуг додали дві нові послуги центру зайнятості. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцькій міській раді.

Перелік нових послуг:

06-01 «Видача довідки про перебування (не перебування) на обліку у статусі безробітного у центрі зайнятості»;

06-02 «Видача довідки про нарахування допомоги по безробіттю».

Зазначено, що консультації щодо послуг Центру зайнятості надаватимуться щосереди з 09.00 до 12.00 у головному офісі ЦНАП (вул. Покровська, 14, каб. 14).

Нагадаємо, з 17 липня Кременчуцький ЦНАП припинив оновлення облікових даних військовозобов’язаних.