У Кременчуцькому ЦНАП додали нові послуги

У Кременчуцькому центрі надання послуг додали дві нові послуги центру зайнятості. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцькій міській раді.
Перелік нових послуг:
Зазначено, що консультації щодо послуг Центру зайнятості надаватимуться щосереди з 09.00 до 12.00 у головному офісі ЦНАП (вул. Покровська, 14, каб. 14).
Нагадаємо, з 17 липня Кременчуцький ЦНАП припинив оновлення облікових даних військовозобов’язаних.
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