З 17 липня Кременчуцький ЦНАП припинив оновлення облікових даних військовозобов’язаних

Допомога, яку надавали ЦНАПи по всій Україні в оновленні облікових даних військовозобов’язаних, припинилася. Про це нагадав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Речник Міноборони пояснив, що це повʼязано із тим, що робота ЦНАПів жодним чином не підпорядковується Міноборони. Натомість облікові дані з 17 липня все ще можна буде оновити у «Резерв+» та територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
«Кременчуцький Телеграф» зранку зв’язався з директоркою Кременчуцького ЦНАПу Тетяною Печерицею, яка підтвердила слова речника Міноборони.
Нагадаємо, учора, 16 липня, під час нагородження військовослужбовців начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков нагадав, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних закінчується й закликав це зробити хоча б в останній день. Він зауважив, що з 17 липня військовозобов’язаних, які не оновили свої дані, будуть штрафувати.
Про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.
Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.