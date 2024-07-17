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З 17 липня Кременчуцький ЦНАП припинив оновлення облікових даних військовозобов’язаних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 509

 

Уточнити свої дані тепер можна окрім ТЦК лише у додатку «Резерв+»

Допомога, яку надавали ЦНАПи по всій Україні в оновленні облікових даних військовозобов’язаних, припинилася. Про це нагадав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

— З 17 липня оновлювати військово-облікові дані у ЦНАПах не будуть, — заявив він.

Речник Міноборони пояснив, що це повʼязано із тим, що робота ЦНАПів жодним чином не підпорядковується Міноборони. Натомість облікові дані з 17 липня все ще можна буде оновити у «Резерв+» та територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

«Кременчуцький Телеграф» зранку зв’язався з директоркою Кременчуцького ЦНАПу Тетяною Печерицею, яка підтвердила слова речника Міноборони.

— Так, відсьогодні ми цю послугу більше не надаємо. Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів для нас закритий, — пояснила вона.

Нагадаємо, учора, 16 липня, під час нагородження військовослужбовців начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков нагадав, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних закінчується й закликав це зробити хоча б в останній день. Він зауважив, що з 17 липня військовозобов’язаних, які не оновили свої дані, будуть штрафувати.

Про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.

Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ЦНАП Резерв+ оновлення даних військовозобов'язані
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