На Полтавщині скоригували графік погодинних відключень

У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень для побутових та промислових споживачів на сьогодні, 17 липня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відповідне розпорядження про зміну графків надійшло від НЕК «Укренерго».
Із 11.00 до 17.00 світло споживачам вимикатимуть по чотири черги.
Далі із 17.00 до 22.00 світло громадянам вимикатимуть по 4 черги за графіком.
Нагадаємо, учора на Полтавщині окрім графіка погодинних відключень діяли й графік аварійних відключень та спеціальний графік аварійних відключень.
За даними Укренерго, така ситуація в енергетиці склалася через поломку обладнання на одному з енергооб'єктів, тож дефіцит енергії в системі збільшився.
Сьогодні, 17 липня, голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін заявив, що в області скасовані графік і спеціальний графік аварійних відключень. Протягом цієї доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.
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