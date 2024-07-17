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На Полтавщині скоригували графік погодинних відключень

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 1 093 Коментарів: 1

 

Світло споживачам знову вимикатимуть по 4 черги

У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень для побутових та промислових споживачів на сьогодні, 17 липня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відповідне розпорядження про зміну графків надійшло від НЕК «Укренерго».

Із 11.00 до 17.00 світло споживачам вимикатимуть по чотири черги.

 

Далі із 17.00 до 22.00 світло громадянам вимикатимуть по 4 черги за графіком.

Нагадаємо, учора на Полтавщині окрім графіка погодинних відключень діяли й графік аварійних відключень та спеціальний графік аварійних відключень

За даними Укренерго, така ситуація в енергетиці склалася через поломку обладнання на одному з енергооб'єктів, тож дефіцит енергії в системі збільшився.

Сьогодні, 17 липня, голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін заявив, що в області скасовані графік і спеціальний графік аварійних відключень. Протягом цієї доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень погодинні відключення Полтаваобленерго
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Коментарі: 1

4 514
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:43

Пзць холодильникам


5 0

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