У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого мопедиста, який не мав права керування

16 липня, близько 23.00, на вулиці Козацькій у Кременчуці, інспектори зупинили мопед Flybo, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування з керманичем, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Водій пройшов огляд на стан сп’яніння, результат — 1,30 проміле, що перевищує у 6 разів допустиму норму. До того ж чоловік не мав права керування транспортним засобом.
Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали:
Загалом за минулу ніч патрульні зупинили 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. На кожного з них інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині мопедист зіткнувся з велосипедистом — травмованого водія мопеда госпіталізували.
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