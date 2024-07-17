Від сьогодні чоловіки можуть виїхати за кордон тільки при наявності військового квитка: які особливості

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 273

Окрім цього, чоловіки також повинні мати підставу для виїзду за кордон

Відсьогодні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа. Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Як заявляють прикордонники, документ про військовий облік може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі відсутності цього документу чоловікам відмовлятимуть у виїзді з України.

Окрім цього, чоловіків також не випускатимуть за кордон, якщо вони є військовозобов'язаними та перебувають у розшуку поліцією. У таких випадках прикордонники викличуть на місце правоохоронців, а людину, яка намагалася кордон перетнути, затримають та відвезуть до найближчого територіального центру комплектації.

Також прикордонники нагадують, що наразі виїхати за кордон можуть чоловіки які мають відстрочку від служби або виключені із військового обліку за станом здоров’я. У такому випадку у їхніх військово-облікових документах має бути відповідна відмітка.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, кому наразі заборонений виїзд з України, а хто має право на законний перетин кордону.



