Кого штрафуватимуть по мінімуму та коли електронний військово-обліковий документ вважається не дійсним —Полтавський ОТЦК

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 210

У період воєнного стану кожен чоловік віком від 18 до 60 років, виходячи на вулицю, зобов’язаний мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК чи працівників поліції

Термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» невпинно спливає. Визначені для цього 60 днів закінчуються вже 16 липня. Що чекає на тих, хто проігнорує цю вимогу закону або ж не встигне оновити свої військово-облікові дані? А зробити це повинні майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.

Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані

Відповідь на це питання надав у інтерв’ю «Телеграфу» речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.

Він також пояснив, хто має оновити свої облікові дані та де це можна зробити без черги.

Хто має оновити свої облікові дані та де це можна зробити без черги — речник Полтавського ОТЦК

Відповідаючи на питання, яким чином можна з’ясувати чи оновила людина свої дані, Роман Істомін зазначив, що у період воєнного стану кожен чоловік віком від 18 до 60 років, виходячи на вулицю, зобов’язаний мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК та СП чи працівників поліції.

За перебування на вулиці без військово-облікового документа можна отримати штраф — 25500 грн

— У тих, хто оновив свої дані, в документі окремим пунктом стоїть відповідна відмітка. В електронному документі її видно при скануванні QR-коду. Але якщо з’ясується, що певні пункти (прізвище, відомості про відстрочку, інформація про вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення та інше) пред’явленого документа не збігаються з базою даних « Оберіг » , то військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним , — пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

У «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ та QR-код

Він уточнив, що інформація про військовозобов’язаних в реєстрі «Оберіг» є захищеною, і уточнюють її групи оповіщення не у своїх планшетах, а лише через оператора, який знаходиться в ТЦК та СП.

— Перевіряючи дані конкретної особи у базі даних « Оберіг » , оператор бачить також дату їхнього оновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, то після 16 липня йому буде виписан ий штраф , — зазначив Роман Істомін .

Штрих-код обов’язковий тільки при отриманні нових військово-облікових документів — Міноборони

На припущення, що електронний військово-обліковий документ можна підробити, оскільки він є дійсним і в роздрукованій формі, він зазначив, що це дійсно можливо. І саме тому військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним, якщо хоча б деякі пункти в ньому не збігаються з базою даних «Оберіг».

— Тобто громадянин вважається таким, що не має при собі військово-облікового документа взагалі. А за це передбачене адміністративне покарання. То му у підробці нема є ніякого сенсу, адже її дуже легко виявити. І, наскільки мені відомо, такі підробки ще не траплялись , — заявив Роман Істомін.

Хто може перевіряти у чоловіків військовий квиток: у Міноборони дали роз’яснення

Він додав, що до 16 липня штраф за не оновлення військово-облікових даних не накладають. Але під час перевірки документів можуть виписати повістку. А от після 16 липня за це будуть притягувати до адміністративної відповідальності й суми штрафів становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень для фізичних осіб, та від 34 до 59,5 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб.

Відповідаючи на питання щодо надто великої «вилки» у розмірах штрафу, Роман Істомін зазначив, що це залежатиме від рішення посадової особи, яка накладатимуть штраф.

— Якщо громадянин помилився вперше, до нього поставляться з розумінням й накладуть мінімальн о допустимий штраф. А якщо це вже не перше правопорушення, то можливий і максимальний розмір покарання , — пояснив він.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП також відповів на питання, яке покарання передбачене для тих, хто відмовляється від отримання повістки?

— Повістка — це офіційний виклик військовозобов’язаного до ТЦК та СП з метою взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних з даними «Оберегу». Для призову на військову службу під час мобілізації видається так звана бойова повістка після того, як особа буде визнана придатною. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися за повісткою у строки, зазначені в ній. Якщо хтось відмовляється брати повістку, на нього складають акт відмови, який направляють у ТЦК, і це є підставою для винесення постанови про вчинення правопорушення, — пояснив Роман Істомін.

Кому можуть вручити повістку до закінчення строку оновлення облікових даних — Полтавський ОТЦК

Він також додав, якщо при перевірці документів особа відмовляється себе назвати або отримувати повістку, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, має право на його адміністративне затримання та доставлення в ТЦК для притягнення до адміністративної відповідальності (накладення штрафу) та уточнення військово-облікових даних.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.