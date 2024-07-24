Морква, мед та лимон для здоров'я очей та печінки

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 107

Смачний й корисний рецепт для вашого здоров'я

Інгредієнти: морква - 2 шт. великі лимони - 1 шт. мед - 1 ст. Моркву очистити, натерти на тертці. Викласти у банку. Лимон очистити від шкірки, дрібно нарізати, очистити від насіння.

Можна використовувати і шкірку лимона, але лише за умови, що це біологічний лимон, оскільки інші обприскуються хімікатами.

Додати лимони до моркви. Залити медом. Перемішати вилкою. Закрити кришкою, поставити на 10 днів у холодильник. Приймати по 1 л. тричі на день за півгодини до їди. Цей простий рецепт очищає печінку від токсинів й дуже корисний здоров'ю очей. Ця суміш допомагає людям із катарактою.

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