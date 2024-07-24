Морква, мед та лимон для здоров'я очей та печінки
Сьогодні, 22:00
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Смачний й корисний рецепт для вашого здоров'я
Інгредієнти:
морква - 2 шт. великі
лимони - 1 шт.
мед - 1 ст.
- Моркву очистити, натерти на тертці. Викласти у банку. Лимон очистити від шкірки, дрібно нарізати, очистити від насіння.
- Можна використовувати і шкірку лимона, але лише за умови, що це біологічний лимон, оскільки інші обприскуються хімікатами.
- Додати лимони до моркви. Залити медом. Перемішати вилкою. Закрити кришкою, поставити на 10 днів у холодильник. Приймати по 1 л. тричі на день за півгодини до їди.
Цей простий рецепт очищає печінку від токсинів й дуже корисний здоров'ю очей. Ця суміш допомагає людям із катарактою.
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