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Здоров'я, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Морква, мед та лимон для здоров'я очей та печінки

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 107

Смачний й корисний рецепт для вашого здоров'я

Інгредієнти:

морква - 2 шт. великі

лимони - 1 шт.

мед - 1 ст.

  • Моркву очистити, натерти на тертці. Викласти у банку. Лимон очистити від шкірки, дрібно нарізати, очистити від насіння.
  • Можна використовувати і шкірку лимона, але лише за умови, що це біологічний лимон, оскільки інші обприскуються хімікатами.
  • Додати лимони до моркви. Залити медом. Перемішати вилкою. Закрити кришкою, поставити на 10 днів у холодильник. Приймати по 1 л. тричі на день за півгодини до їди.

Цей простий рецепт очищає печінку від токсинів й дуже корисний здоров'ю очей. Ця суміш допомагає людям із катарактою.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: катаракта здоров'я очей мед морква
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