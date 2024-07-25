На кількох вулицях Кременчука відключать водопостачання

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26 липня у частини жителів Кременчука відключать водопостачання через аварійну заміну запірної арматури на водопровідній мережі на бульварі Автокразівський. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

Де саме не буде води:

бульв. Автокразівський буд. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 27;

вул. Європейська буд. 68А, 70, 72, 72-А, 74, 76, 76-А;

вул. Героїв Маріуполя буд. 51, 53, 55, 59, 61А, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 105, 107;

просп. Свободи буд. 21;

пров. Миргородський;

пров. Козачий;

вул. Піщана;

пров. Кар’єрний.

Відомо, що водопостачання припинять з 8:00 і до завершення робіт (орієнтовно 18:00).

— Рекомендуємо зробити необхідний запас води! Також на час відсутності водопостачання КП «Кременчукводоканал» буде організовано підвіз питної води. Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителі Кременчука неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що найпростіший варіант розв’язання питання — це «формувати запас води»