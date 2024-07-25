Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

На кількох вулицях Кременчука відключать водопостачання

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 446

Кременчужан радять зробити запас води

26 липня у частини жителів Кременчука відключать водопостачання через аварійну заміну запірної арматури на водопровідній мережі на бульварі Автокразівський. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал». 

Де саме не буде води:

  • бульв. Автокразівський буд. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 27;
  • вул. Європейська буд. 68А, 70, 72, 72-А, 74, 76, 76-А;
  • вул. Героїв Маріуполя буд. 51, 53, 55, 59, 61А, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 105, 107;
  • просп. Свободи буд. 21;
  • пров. Миргородський;
  • пров. Козачий;
  • вул. Піщана;
  • пров. Кар’єрний.

Відомо, що водопостачання припинять з 8:00 і до завершення робіт (орієнтовно 18:00).

— Рекомендуємо зробити необхідний запас води! Також на час відсутності водопостачання КП «Кременчукводоканал» буде організовано підвіз питної води. Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, жителі Кременчука неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що найпростіший варіант розв’язання питання — це «формувати запас води»

1
Автор: Телеграф Джерело фото: krapka.club
Теги: водопостачання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх