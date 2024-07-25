На кількох вулицях Кременчука відключать водопостачання

26 липня у частини жителів Кременчука відключать водопостачання через аварійну заміну запірної арматури на водопровідній мережі на бульварі Автокразівський. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
Де саме не буде води:
Відомо, що водопостачання припинять з 8:00 і до завершення робіт (орієнтовно 18:00).
Нагадаємо, жителі Кременчука неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що найпростіший варіант розв’язання питання — це «формувати запас води»
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