Понад 8,5 мільярдів гривень податків сплатили полтавці у першому півріччі

За перші шість місців поточного року мешканці Полтавської області сплатили 8 млрд 672 млн грн податків та зборів. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
За словам очільниці податкової служби Алли Рябкової, ці гроші є основними складовими місцевих громад.
У першому півріччі розподіл податкових находжень був таким:
У порівнянні з першим півріччям 2023 року суми у деяких категоріях надходжень зросли:
Також у 2024 році у порівнянні з минулим зросла сума надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 8 млрд 74,7 млн грн, що на 1 млрд 600,0 млн грн, або на 24,7% більше за попередній рік.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що Уряд готує законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Ці кошти підуть на оборону.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.