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Гроші, Полтавщина

Понад 8,5 мільярдів гривень податків сплатили полтавці у першому півріччі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 87

 

Ці гроші стали основною складовою місцевих бюджетів громад

За перші шість місців поточного року мешканці Полтавської області сплатили 8 млрд 672 млн грн податків та зборів. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

За словам очільниці податкової служби Алли Рябкової, ці гроші є основними складовими місцевих громад.

У першому півріччі розподіл податкових находжень був таким:

  • податок на доходи фізичних осіб — 5 млрд 339,7 млн грн;
  • єдиний податок —  1 млрд 136,6 млн грн (з юридичних осіб — 116,6 млн грн, з фізичних осіб — 839,7 млн грн, з сільськогосподарських товаровиробників — 180,2 млн грн);
  • податок на майно — 1 млрд 29,8 млн грн (на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — 135,7 млн грн, земельного податку та орендної плати — 891,3 млн грн);
  • рентна плата за користування надрами — 571,6 млн грн;
  • податок на прибуток — 338,1 млн грн;
  • акцизний податок  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — 136,9 млн грн;
  • екологічний податок — 47,1 млн гривень.

У порівнянні з першим півріччям 2023 року суми у деяких категоріях надходжень зросли:

  • податок на прибуток — на 160,0 млн грн (89,8%);
  • єдиний податок — на 92,1 млн грн (8,8%);
  • податок на майно — на 88,1 млн грн (9,4%), у тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — на 15,1 млн грн (12,5%) та земельного податку та орендної плати — на 72,2 млн грн (8,8%);
  • екологічний податок — на 15,8 млн грн (50,5%). 

Також у 2024 році у порівнянні з минулим зросла сума надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 8 млрд 74,7 млн грн, що на 1 млрд 600,0 млн грн, або на 24,7% більше за попередній рік.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що Уряд готує законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Ці кошти підуть на оборону.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші податки
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