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Скільки українців розмовляють державною мовою — соціологічне опитування

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 166

 

Українську мову назвали рідною 78% опитаних

Кількість українців, що розмовляють українською мовою на роботі та в побуті, сягає 70,5%. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Центру Разумкова.

Як зазначили соціологи, 69,5% респондентів заявили, що вільно володіють українською мовою, 27% — що їх рівня володіння державою мовою достатньо для спілкування на побутовому рівні, проте їм важко говорити нею на спеціальні теми, 2% — що погано розуміють українську мову і для них є проблемою спілкуватися нею та лише 0,5% — що взагалі не розуміють українську мову.

Українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2017 році таких було 68%, у 2015 — 60%, у 2006 — 52%.

Вважають, що і українська, і російська мови є однаково рідними 13% опитаних (у 2006 році таку відповідь дали 16% респондентів, а у 2015 ˗ 22%).

Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6%. У 2006 році таких було 31%, а у 2015 — 15%.

Розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних. У 2015 році таких було 50%, а у 2006 — 46%.

Розмовляють вдома лише або переважно російською 11% опитаних. У 2015 році таких було 24%, у 2006 — 38%.

Розмовляють приблизно однаковою мірою українською і російською 18% (у 2015 — 25%, у 2006 — 15%).

75,5% респондентів, відповідаючи на запитання, якою мовою більш престижно розмовляти серед їх друзів та колег по роботі чи навчанню, назвали українську мову. 16% відповіли, що їм «байдуже якою», а 6% — російську. У 2015 році ці показники становили відповідно 43%, 29% та 21,5%.

Опитування було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 у рамках програми «Долучайся!», фінансованої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,3%.

Нагадаємо, що взимку «Кременчуцький Телеграф» запитав кременчужан на вулицях міста, чи спілкуються вони на роботі та у побуті українською мовою:

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Автор: Віктор Крук
Теги: соціологія опитування українська мова
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