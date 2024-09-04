Полтавець Ярослав Денисенко виборов «золото» на Паралімпіаді

Це вже десята золота медаль на рахунку української збірної і друга — у здобутку полтавських паралімпійців
Полтавський спортсмен із параплавання Ярослав Денисенко виборов золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Про це пише Суспільне.Спорт.
У змаганні зі 100-метрівки вільним стилем у класі S12 (плавці з порушенням зору) Ярослав фінішував першим і приніс українській команді 10-ту золоту медаль. Здобути перемогу параплавцеві вдалося завдяки ривку на заключному з двох басейнів: з четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53.11 секунди.
На другомі місці із відривом у 0.53 секунди опинився спортсмен із Харківщини Максим Веракса.
Суспільне.Спорт також зазначає, що це перша золота медаль на Паралімпіаді у спортивній кар'єрі Ярослава Денисенка.
Нагадаємо, раніше перемогу у змаганнях здобув Денис Остапченко (заплив на 50 метрів на спині). А спортсмен із Кременчука Олександр Яровий, що нині на змаганнях представляє Черкаську область, здобув «золото» у штовханні ядра і тим самим оновив свій світовий рекорд.
Ярослав Денисенко цьогоріч на Паралімпіаді уже має бронзову медаль за плавання на спині на дистанції 100 м у класі S12.
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