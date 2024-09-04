Сьогодні, 4 вересня, близько 20.59 у Полтаві пролунали вибухи. Таку інформацію надають моніторингові телеграм-канали.
Повітряну тривогу в області оголосили о 20.55. А за кілька хвилин у Повітряних Силах почали попереджати про запуск балістичних ракет у напрямку Полтави та Миргорода.
Наразі офіційної інформації від влади міста та області немає.
Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до відбою.
Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 21.23.
Доповнено:
О 21.39 очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині влучань не зафіксовано.
Нагадаємо, учора, 3 вересня, армія РФ атакувала Полатву двома балістичними ракетами — удар прийшовся на навчальний корпус Інституту зв’язку та розташовану поруч лікарню. Наразі відомо про 53 загиблих та 298 постраждалих, врятували — 25, з них 11 деблокували з-під завалів. За уточненою інформацією, під завалами може перебувати ще до 5 людей.
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