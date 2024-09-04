Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

Під час останньої повітряної тривоги влучань в області не було — Пронін (доповнено)

Вчора, 21:14 Переглядів: 755

 

У Повітряних Силах попереджали про балістичні ракети у напрямку міста  

*фото ілюстративне

Сьогодні, 4 вересня, близько 20.59 у Полтаві пролунали вибухи. Таку інформацію надають моніторингові телеграм-канали.

Повітряну тривогу в області оголосили о 20.55. А за кілька хвилин у Повітряних Силах почали попереджати про запуск балістичних ракет у напрямку Полтави та Миргорода.

Наразі офіційної інформації від влади міста та області немає.

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі закликала містян перебувати в укриттях до відбою.

Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 21.23.

Доповнено:

О 21.39 очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, учора, 3 вересня, армія РФ атакувала Полатву двома балістичними ракетами — удар прийшовся на навчальний корпус Інституту зв’язку та розташовану поруч лікарню. Наразі відомо про 53 загиблих та 298 постраждалих, врятували — 25, з них 11 деблокували з-під завалів. За уточненою інформацією, під завалами може перебувати ще до 5 людей.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: pravda.com.ua
Теги: Полтава вибухи ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх