Чому від стресу хочеться їсти та як не набрати зайву вагу — цікаві поради дієтологині

Вчора, 22:00 Переглядів: 159

Цей гормон безпосередньо впливає на апетит. Крім цього кортизол сприяє утворенню жирових накопичень через те, що збільшує кількість глюкози в крові. А якщо в організмі багато глюкози, то запас її відкладеться в жир.

Заїдання стресу — річ не дуже корисна. Але під час війни навіть дієтологи дозволяють українцям їсти трохи більше, ніж зазвичай. Проте попереджають, що робити це треба з певними застереженнями. Лікарка-дієтологиня Наталія Самойленко дала рекомендації.

— Нам постійно хочеться шоколаду, морозива, тістечок, фастфуду, жирних бургерів і бекону. Від цих продуктів у нас підвищується рівень дофаміну, нам стає легше, але все це триває досить недовго. Тому потрібно зʼясувати, чого саме потребує наш організм. Йому потрібні жири — тому нас тягне на жирну їжу, потрібен магній — ми постійно хочемо шоколаду. Далі все залежить від вас, — каже лікарка.

Коли ви дізнаєтеся, що необхідно вашому організму, спробуйте замінити нездорову їжу на корисну.

Стрес потрібно заїдати, буквально загризати. Бо коли ми навантажуємо жувальні мʼязи, ми знижуємо кількість кортизолу. Дослідження показують, що 15-20 хвилин жування знижують рівень кортизолу в організмі на 20 відсотків.

Ви можете їсти моркву, огірок, яблуко — все це треба активно гризти. Якщо виникає форс-мажор, для зниження рівня стресу підійде навіть жувальна гумка.

Але якщо у вас є вибір, завжди обирайте щось корисне, що треба довго жувати. Наприклад, між печивом, яке тане в роті, і хлібом із висівками завжди віддавайте перевагу другому.

Від солодкого теж не можна зараз відмовлятися, та перш ніж зʼїсти цукерку, погризіть моркву.

Не лише їжа допоможе нам впоратися зі стресом, підхід має бути комплексним. Щоб подолати його, необхідно:

підтримувати фізичну активність;

налагодити якісний сон;

дотримуватися здорового харчування;

працювати із психікою.

Запивати стрес краще за все водою. Вода — це дуже ефективний антистрес. Кава — навпаки, підвищує рівень кортизолу. Але відмовлятися від неї теж не варто, просто намагайтеся пити її лише зранку. Корисні також травʼяні чаї.

— Якщо ви переїли, не треба себе картати за це. Намагайтеся отримати задоволення. Не заводьте себе у хронічне коло стресу. Можна навіть влаштовувати собі «солодкі дні», після яких можете день посидіти на рослинній їжі або збільшити фізичне навантаження, — радить Наталія Самойленко.